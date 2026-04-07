Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển futsal Việt Nam áp đặt thế trận và sớm tạo khác biệt. Phút 4, Minh Quang dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số, trước khi Thịnh Phát nhân đôi cách biệt chỉ hai phút sau bằng cú sút xa quyết đoán. Sau khi dẫn trước, đội chủ nhà chủ động kiểm soát bóng và duy trì nhịp độ hợp lý.

Phút 12, Đa Hải tận dụng sai lầm của hàng thủ Timor Leste để nâng tỷ số lên 3-0. Trước khi hiệp một khép lại, Quang Nguyên ghi bàn thứ tư, giúp Việt Nam tạo lợi thế an toàn.

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục thuộc về đội áo đỏ. Công Vinh và Công Đại lần lượt lập công, nâng tỷ số lên 6-0. Khi Timor Leste dâng cao chơi power-play, Thạc Hiếu ghi thêm bàn thứ bảy cho Việt Nam.

Dù có bàn danh dự ở cuối trận, Timor Leste vẫn phải nhận thất bại 1-7 trước tuyển futsal Việt Nam.

Ghi bàn:

Việt Nam: Minh Quang (3'), Thịnh Phát (4'), Đa Hải (12'), Quang Nguyên (20'), Công Viên (26'), Công Đại (31')

Timor Leste: Fernandes (39')

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Phạm Văn Tú, Nguyễn Đa Hải, Vũ Ngọc Ánh, Từ Minh Quang, Nhan Gia Hưng.

Timor Leste: Domingos Gama, Eufrasio Soares, Miguel Fernandes, Bendito Ximenes, Ruben Borges