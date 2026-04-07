Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển futsal Việt Nam áp đặt thế trận và sớm tạo khác biệt. Phút 4, Minh Quang dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số, trước khi Thịnh Phát nhân đôi cách biệt chỉ hai phút sau bằng cú sút xa quyết đoán. Sau khi dẫn trước, đội chủ nhà chủ động kiểm soát bóng và duy trì nhịp độ hợp lý.
Phút 12, Đa Hải tận dụng sai lầm của hàng thủ Timor Leste để nâng tỷ số lên 3-0. Trước khi hiệp một khép lại, Quang Nguyên ghi bàn thứ tư, giúp Việt Nam tạo lợi thế an toàn.
Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục thuộc về đội áo đỏ. Công Vinh và Công Đại lần lượt lập công, nâng tỷ số lên 6-0. Khi Timor Leste dâng cao chơi power-play, Thạc Hiếu ghi thêm bàn thứ bảy cho Việt Nam.
Dù có bàn danh dự ở cuối trận, Timor Leste vẫn phải nhận thất bại 1-7 trước tuyển futsal Việt Nam.
Ghi bàn:
Việt Nam: Minh Quang (3'), Thịnh Phát (4'), Đa Hải (12'), Quang Nguyên (20'), Công Viên (26'), Công Đại (31')
Timor Leste: Fernandes (39')
Đội hình xuất phát:
Việt Nam: Phạm Văn Tú, Nguyễn Đa Hải, Vũ Ngọc Ánh, Từ Minh Quang, Nhan Gia Hưng.
Timor Leste: Domingos Gama, Eufrasio Soares, Miguel Fernandes, Bendito Ximenes, Ruben Borges
20'
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đậm đà 7-1 dành cho ĐT Việt Nam. Nếu ở trận đấu vào lúc 20h00 hôm nay, Thái Lan đánh bại Myanmar thì thầy trò HLV Giustozzi sẽ cùng chủ nhà đoạt vé vào bán kết sớm. Cũng bởi vậy mà màn so tài giữa Việt Nam và Thái Lan vào tối mai (8/4) chỉ mang tính xác định ngôi đầu bảng A.
39'
Sau những nỗ lực của mình Timor Leste cũng có được bàn thắng danh dự, nhờ cú sút rất căng của Fernandes, đánh bại Văn Tú.
37'
ĐT Việt Nam có bàn thắng thứ 7, đến từ pha dàn xếp đá biên. Cầu thủ trẻ Thạc Hiếu là người dứt điểm chính xác điền tên mình lên bảng điện tử.
32'
ĐT Việt Nam duy trì thế trận tấn công, nhưng đội bóng áo trắng chơi không quá tốc độ để giữ sức cho trận đấu với chủ nhà Thái Lan vào tối mai.
28'
Công Đại đoạt bóng ngay trong chân của cầu thủ Timor Leste trước khi dứt điểm ở rìa vòng cấm, nâng tỷ số lên 6-0 cho ĐT Việt Nam.
25'
Đinh Công Viên cắt đường chuyền của Timor Leste rồi tổ chức phản công, trước khi kết thúc bằng cú bấm bóng về góc thấp nâng tỷ số lên 5-0.
24'
Hai cú dứt điểm liên tiếp của ĐT Việt Nam đều không thắng được thủ môn Timor Leste.
22'
Pha phản công của Timor Leste được kết thúc bằng cú sút xa nhưng không thắng được thủ môn Văn Tú. Ngay lập tức ĐT Việt Nam đáp trả với pha dứt điểm của Ngọc Ánh đi không trúng đích.
21'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
20'
Sau hai cú dứt điểm liên tiếp đều bị thủ môn Timor Leste cản phá, đến lượt Quang Nguyên đá bồi chéo góc nâng tỷ số lên 4-0 cho ĐT Việt Nam trước khi hiệp một khép lại.
19'
Cầu thủ Timor Leste sút bóng rất căng, thủ môn Văn Tú chạm bóng bằng những đầu ngón tay làm trái bóng đi đập cột dọc rồi rơi trúng vạch sơn cắt ngang khung thành trước khi bị phá ra.
18'
ĐT Việt Nam vẫn đang chơi kín kẽ, không cho Timor Leste nhiều cơ hội để dứt điểm về phía khung thành của Văn Tú.
16'
Thủ môn Phạm Văn Tú vừa có pha cản phá cú dứt điểm khá căng của cầu thủ Timor Leste.
12'
Đa Hải trừng phạt sai lầm của cầu thủ Timor Leste bằng cú chích mũi giày đưa bóng về góc xa đánh bại thủ môn đối phương.
11'
Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi vẫn đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, không cho Timor Leste nhiều không gian chơi bóng như những phút đầu.
6'
Châu Đoàn Phát đe dọa khung thành Timor Leste bằng cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành.
4'
Đến lượt Nguyễn Thịnh Phát tỏa sáng với cú dứt điểm tương tự như tình huống Minh Quang mở tỷ số. Tỷ số là 2-0 cho ĐT Việt Nam.
3'
Từ Minh Quang nhận đường chuyền của đồng đội, rồi dứt điểm đưa bóng đi chìm, xuyên qua khe giữa hai chân thủ môn trước khi lăn vào lưới Timor Leste.
2'
Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ Timor Leste nhập cuộc đầy tự tin và quyết tâm.
17h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu, ĐT Việt Nam là những người giao bóng trước.
17h25
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này ĐT Việt Nam ra sân với trang phục màu trắng, trong khi ĐT Timor Leste mặc áo đỏ, quần đen.
Ở lượt trận mở màn bảng A futsal Đông Nam Á 2026, tuyển futsal Việt Nam thắng thuyết phục Myanmar 4-0, trong khi Thái Lan vượt qua Timor Leste 4-1, phản ánh rõ sự chênh lệch trình độ giữa các đội.
Bước vào lượt trận thứ hai, Việt Nam sẽ chạm trán Timor Leste với mục tiêu giành trọn 3 điểm để sớm đặt chân vào bán kết. Chiến thắng trước Myanmar không chỉ mang lại lợi thế về điểm số mà còn tạo sự hưng phấn lớn về tinh thần cho thầy trò HLV Diego Giustozzi.
ĐT Việt Nam cho thấy sự gắn kết trong lối chơi, đặc biệt ở khả năng tổ chức tấn công linh hoạt và hiệu quả. Trong khi đó, hàng thủ duy trì được sự chắc chắn cần thiết, hạn chế tối đa sai sót.
So với Myanmar, Timor Leste bị đánh giá thấp hơn khi chủ yếu dựa vào thể lực và lối chơi đơn giản. Thất bại 1-4 trước Thái Lan đã cho thấy những hạn chế rõ rệt của đội bóng này.
Với ưu thế hiện tại, tuyển Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục giành chiến thắng để tiến gần hơn tới mục tiêu bán kết.