Tuyển futsal Thái Lan đã có chiến thắng không dễ dàng trước Myanmar với tỷ số 2-0, qua đó chính thức giành quyền vào bán kết giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 trước một lượt trận.

Dù được đánh giá cao hơn, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật và phòng ngự chặt chẽ của Myanmar.

Trong phần lớn thời gian trận đấu, Thái Lan kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp bế tắc trong khâu dứt điểm. Phải đến hiệp hai, họ mới có thể cụ thể hóa ưu thế bằng hai bàn thắng quan trọng để khép lại trận đấu.

Với kết quả này, Thái Lan cùng tuyển futsal Việt Nam – đội đã toàn thắng hai trận đầu chính thức giành hai tấm vé của bảng A vào bán kết. Trận đối đầu giữa hai đội vào tối 8/4 tới vì thế chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.

Ở bảng B, Australia và Indonesia là hai đại diện góp mặt ở vòng bán kết, hứa hẹn tạo nên những cặp đấu hấp dẫn tại vòng knock-out.