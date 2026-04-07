Đội hình xuất phát của ĐT futsal Việt Nam: Phạm Văn Tú, Nguyễn Đa Hải, Vũ Ngọc Ánh, Từ Minh Quang, Nhan Gia Hưng.

Ở lượt trận mở màn bảng A futsal Đông Nam Á 2026, tuyển futsal Việt Nam thắng thuyết phục Myanmar 4-0, trong khi Thái Lan vượt qua Timor Leste 4-1, phản ánh rõ sự chênh lệch trình độ giữa các đội.

Bước vào lượt trận thứ hai, Việt Nam sẽ chạm trán Timor Leste với mục tiêu giành trọn 3 điểm để sớm đặt chân vào bán kết. Chiến thắng trước Myanmar không chỉ mang lại lợi thế về điểm số mà còn tạo sự hưng phấn lớn về tinh thần cho thầy trò HLV Diego Giustozzi.

ĐT futsal Việt Nam (áo đỏ) thắng dễ Myanmar trận ra quân - Ảnh: Galeri Futsal

ĐT Việt Nam cho thấy sự gắn kết trong lối chơi, đặc biệt ở khả năng tổ chức tấn công linh hoạt và hiệu quả. Trong khi đó, hàng thủ duy trì được sự chắc chắn cần thiết, hạn chế tối đa sai sót.

So với Myanmar, Timor Leste bị đánh giá thấp hơn khi chủ yếu dựa vào thể lực và lối chơi đơn giản. Thất bại 1-4 trước Thái Lan đã cho thấy những hạn chế rõ rệt của đội bóng này.

Với ưu thế hiện tại, tuyển Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục giành chiến thắng để tiến gần hơn tới mục tiêu bán kết.

