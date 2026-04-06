ĐT futsal Indonesia có màn khởi đầu hoàn hảo tại giải Đông Nam Á 2026 khi đánh bại Brunei với tỷ số đậm 7-0, qua đó khẳng định vị thế của đương kim vô địch.

Ngay từ đầu trận, thầy trò HLV Hector Souto đã áp đặt thế trận với đội hình mạnh nhất. Indonesia nhanh chóng kiểm soát bóng, dồn ép đối thủ bằng những pha phối hợp tốc độ và tổ chức pressing hiệu quả, khiến Brunei gần như không có cơ hội phản kháng.

Indonesia thắng dễ trận ra quân giải Đông Nam Á 2026 - Ảnh: Timnas Futsal Indonesia

Sự vượt trội được cụ thể hóa ngay trong hiệp một với cơn mưa bàn thắng. Muhammad Sanjaya trở thành ngôi sao sáng khi lập hat-trick, trong khi Andarias Kareth, Iman Anshori và Dewa Rizki lần lượt lập công. Chỉ sau 20 phút, Indonesia đã dẫn tới 6-0, sớm định đoạt cục diện trận đấu.

Dù gặp tổn thất khi thủ môn Albagir chấn thương, Indonesia vẫn duy trì thế trận áp đảo. Sang hiệp hai, họ chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội. Phút 24, Kareth hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 7-0.

Kết quả này giúp ĐT futsal Indonesia tạm dẫn đầu bảng B, đồng thời tạo bước đệm hoàn hảo trước cuộc đối đầu quan trọng với Malaysia - đối thủ được dự báo khó khăn hơn nhiều.