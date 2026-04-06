Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, tuyển futsal Thái Lan nhanh chóng thể hiện đẳng cấp khi đánh bại Timor-Leste với tỷ số 4-1 trong trận ra quân giải Đông Nam Á 2026.

ĐT futsal Thái Lan ra quân thuận lợi tại giải Đông Nam Á - Ảnh: FAT

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Raksaphon Sainetngam áp đảo hoàn toàn với hàng loạt pha dứt điểm nguy hiểm. Phút 6, Muhammad Usmanmusa mở tỷ số sau pha khống chế và dứt điểm một chạm chuẩn xác từ đường chuyền dài của Apiwat Jamjaroen.

Dù bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền, Thái Lan vẫn duy trì sức ép lớn. Phút 12, Usmanmusa hoàn tất cú đúp sau tình huống đá bồi, trước khi Jaroondet Muangthiang ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0, khép lại hiệp một đầy áp đảo.

Xếp hạng bảng A sau lượt trận đầu tiên - Ảnh: FAT

Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi khi Thái Lan tiếp tục kiểm soát hoàn toàn. Dù thủ môn Domingos Gama bên phía Timor-Leste thi đấu xuất sắc, đại diện Đông Nam Á vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Bất ngờ đến ở phút 33 khi Bendito Ramos ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Tuy nhiên, hy vọng của Timor-Leste nhanh chóng bị dập tắt khi Thái Lan ghi thêm bàn ở phút 36, ấn định chiến thắng 4-1.

Kết quả này giúp chủ nhà Thái Lan có khởi đầu thuận lợi nhưng vẫn xếp sau tuyển futsal Việt Nam, do thua về hiệu số dù cùng có 3 điểm trong ngày ra quân.