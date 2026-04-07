Sau khởi đầu trái ngược, Indonesia và Malaysia bước vào lượt trận thứ hai bảng B với quyết tâm rất cao. Indonesia tạo ấn tượng mạnh khi vùi dập Brunei 7-0, trong khi Malaysia chịu thất bại 1-2 trước Australia, khiến họ buộc phải giành điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Indonesia thắng tối thiểu Malaysia - Ảnh: Asean Football

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Malaysia nhập cuộc đầy chủ động, chơi pressing quyết liệt nhằm gây sức ép lên đối thủ. Tuy nhiên, Indonesia nhanh chóng cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch với lối chơi kỹ thuật và tổ chức chặt chẽ. Hai đội tạo ra thế trận giằng co, nhưng các cơ hội rõ ràng trong hiệp một không được tận dụng.

Bước ngoặt đến ở phút 23 khi Guntur tỏa sáng với pha dứt điểm chuẩn xác, mang về bàn thắng mở tỷ số cho Indonesia. Sau bàn thua, Malaysia dồn toàn lực tấn công, nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kín kẽ của đối phương.

Trong quãng thời gian còn lại, Indonesia chủ động chơi chắc chắn để bảo toàn lợi thế, còn Malaysia dù rất nỗ lực nhưng không thể tìm được bàn gỡ.

Chung cuộc, Indonesia giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó giành vé vào bán kết với vị trí nhì bảng B, xếp sau Australia do kém hiệu số bàn thắng bại. Trong khi Malaysia cùng Brunei sớm bị loại, và trận đấu cuối vào ngày mai (8/4) chỉ mang tính xác định ngôi đầu.