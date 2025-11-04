Dưới thời HLV Harry Kewell, Hà Nội FC đang thể hiện phong độ thiếu ổn định. Họ từng cho thấy bản lĩnh với chiến thắng ngược Becamex TP.HCM, nhưng ngay sau đó lại để thua Hà Tĩnh đầy thất vọng.

Thống kê cho thấy đội bóng Thủ đô kiểm soát bóng vượt trội, tung ra 13 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được 1 bàn – minh chứng cho sự thiếu hiệu quả ở khâu dứt điểm. Để nuôi hy vọng bám đuổi nhóm đầu, Hà Nội buộc phải đánh bại PVF-CAND trên sân nhà.

Về phần mình, PVF-CAND sở hữu sức trẻ và tinh thần chiến đấu cao, nhưng lại thiếu sự gắn kết và kỷ luật chiến thuật. HLV Thạch Bảo Khanh thường chọn lối chơi phòng ngự số đông khi gặp các đội mạnh, song hệ thống này vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng.

Việc để thủng lưới tới 16 bàn – nhiều nhất giải – đang là hồi chuông cảnh báo cho tân binh này trong cuộc chiến trụ hạng.