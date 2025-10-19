Trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL tại vòng 7 V.League 2025/26 được xem là cuộc đối đầu giữa hai thái cực: một bên đang ổn định và khát khao bứt phá, một bên vẫn loay hoay tìm chiến thắng đầu tiên.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng đang duy trì phong độ ấn tượng với 8 điểm sau 6 trận, cho thấy sự gắn kết và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Hàng công với Bicou và Friday là điểm sáng khi đội bóng đất Cảng đã ghi tới 11 bàn, nhưng hàng thủ vẫn là nỗi lo khi để thủng lưới 9 lần.

Trong khi đó, HAGL đang rơi vào khủng hoảng với chỉ 3 điểm sau 6 vòng, mới ghi được 1 bàn. Sự ra đi của nhiều trụ cột khiến đội bóng phố Núi thiếu sức sống và gần như chỉ còn biết phòng ngự.

Với lợi thế sân nhà Lạch Tray cùng thành tích bất bại trước HAGL trong 5 lần gần nhất, Hải Phòng được đánh giá vượt trội và nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí trong top 5.