Sau trận ra quân thi đấu thăng hoa, ghi 3 bàn thắng cùng 1 kiến tạo, giúp tuyển Việt Nam thắng đậm Timor Leste 7-0, Nguyễn Đình Bắc "tịt ngòi" ở trận thứ 2 gặp Singapore. Đó là trận đấu mà tiền đạo CAHN có một số cơ hội rất rõ ràng, nhưng anh không giữ được sự bình tĩnh cần thiết, nên bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Chứng kiến phong độ của Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik đã phải thay cầu thủ người Nghệ An khi hiệp 1 còn chưa kết thúc, người được tung vào sân là Nguyễn Tài Lộc. Sau trận đấu, thuyền trưởng người Hàn Quốc thừa nhận Đình Bắc chơi không tốt, và hy vọng học trò sẽ cải thiện ở những trận đấu tiếp theo tại ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc cần "tĩnh" lại. Ảnh: Hải Hoàng

Việc HLV Kim Sang Sik thay sớm Đình Bắc đến giờ vẫn gây ra những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, quyết định của ông thầy sinh năm 1976 là có cơ sở. Điều được nhiều người quan tâm là tiền đạo mang áo số 9 có tiếp tục đá chính ở trận tuyển Việt Nam làm khách trước Indonesia hay không.

Trên thực tế, nếu Tài Lộc không gặp chấn thương, Đình Bắc thường xuyên được HLV Kim Sang Sik sử dụng ở hiệp 2, nhằm tận dụng thể lực, tốc độ của cầu thủ này để thay đổi cục diện. Ở trận hòa Singapore, bản thân HLV người Hàn Quốc cũng thừa nhận Tài Lộc sau khi vào sân, đã làm tốt hơn Đình Bắc.

Đình Bắc vẫn rất quan trọng với tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Tuyển Việt Nam có trận đấu cực khó khăn trước Indonesia, và các quyết định về nhân sự đang được HLV Kim Sang Sik tính toán kỹ lưỡng. Trận này nhà ĐKVĐ không được phép thua, thậm chí hòa cũng là một bất lợi lớn vì mất quyền tự quyết. Tuyển Việt Nam có thể phải chơi một trận cầu "sinh tử", đặt mục tiêu giành chiến thắng.

Việc HLV Kim Sang Sik thay đổi nhân sự ở tuyển Việt Nam ở trận gặp Indonesia là cần thiết, bởi sẽ gây ít nhiều bất ngờ với đối thủ. Với riêng trường hợp của Đình Bắc, anh vẫn rất khát khao cống hiến, nhưng nếu được đặt đúng vị trí, thi đấu đúng thời điểm là điều rất quan trọng. Nếu có vào sân từ băng ghế dự bị nhưng lập công cho tuyển Việt Nam, vai trò của Đình Bắc càng được nhắc tới trong một tập thể có nhiều ngôi sao ở tuyển Việt Nam.

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