Tuyển Việt Nam có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8 trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026. Đây được xem là trận đấu mang tính bước ngoặt với thầy trò HLV Kim Sang Sik trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Màn so tài này rất đáng chú ý này được phát sóng trực tiếp trên các kênh các nền tảng của FPT Play, VTV6, VTV7, VTVgo và TV360. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Sau trận hòa 0-0 trước Singapore, Việt Nam hiện có 4 điểm sau hai lượt trận và không còn nhiều dư địa để mắc sai lầm. Một chiến thắng trước Indonesia sẽ giúp đội bóng áo đỏ vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng và mở rộng cánh cửa đi tiếp.

Trong khi đó, Indonesia đang có phong độ ấn tượng sau chiến thắng trước Campuchia. Được thi đấu trên sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, đội bóng xứ vạn đảo luôn là thử thách khó chịu với mọi đối thủ trong khu vực.

Tuy nhiên, Việt Nam có lợi thế về kinh nghiệm và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Sự chắc chắn trong phòng ngự, khả năng chuyển trạng thái cùng tinh thần thi đấu ổn định sẽ là chìa khóa để thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới một kết quả thuận lợi.

Cuộc đối đầu với Indonesia không chỉ là màn so tài về chuyên môn mà còn là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026.

Đội hình dự kiến Indonesia vs Việt Nam

Indonesia: Nadeo, Sandy Walsh, Ridho, Dony Tri, Pattynama, Thom Haye, Eliano, Ivar Jenner, Klok, Beckham, Baker.

Việt Nam: Lê Giang, Thành Chung, Xuân Mạnh, Văn Hậu, Văn Vĩ, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Tài Lộc, Xuân Son, Hoàng Hên.

Video bóng đá Việt Nam 0-0 Singapore (nguồn: FPT Play)

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