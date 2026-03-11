Arsenal bước vào chiến dịch châu lục năm nay với khát vọng lớn sau nhiều năm chỉ dừng lại ở vị trí á quân. Ngoại trừ chức vô địch UEFA Winners’ Cup năm 1994, “Pháo thủ” chưa từng bước lên đỉnh châu Âu. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mikel Arteta đang tạo dấu ấn mạnh mẽ khi toàn thắng 8 trận ở giai đoạn phân hạng, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng. Trên hành trình ấy, Arsenal lần lượt vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ như Atletico Madrid, Inter Milan hay Bayern Munich.

Chuỗi kết quả ấn tượng giúp đại diện thành London tránh được nhiều “ông lớn” trước trận chung kết, qua đó mở ra cơ hội lớn cho giấc mơ vô địch. Trước mắt, Arsenal phải vượt qua thử thách mang tên Bayer Leverkusen ở vòng đấu loại trực tiếp.

Arsenal hành quân đến Đức với phong độ khá ổn định khi vừa có chiến thắng thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường, dù màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục.

Trong khi đó, Leverkusen đã hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Kasper Hjulmand. Đội bóng Bundesliga bất bại 6 trận sân nhà gần nhất và chỉ thủng lưới một bàn, hứa hẹn tạo ra thử thách không nhỏ cho Arsenal.