Nam Định - đương kim vô địch V.League đang trải qua giai đoạn khủng hoảng khi chỉ giành 7 điểm sau 7 vòng đấu và rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Kể từ chiến thắng trước PVF-CAND cuối tháng 8, đội bóng thành Nam chưa biết mùi chiến thắng, liên tục bị cầm hòa và nhận thất bại trước Ninh Bình, CAHN, rồi Becamex TP.HCM. Hàng công chỉ ghi 6 bàn - con số thấp nhất trong 4 mùa gần đây phản ánh rõ sự sa sút đáng báo động.

Thất bại tại AFC Champions League Two trước Gamba Osaka khiến HLV Vũ Hồng Việt phải rời ghế, nhường chỗ cho trợ lý Nguyễn Trung Kiên tạm quyền.

Áp lực dành cho tân HLV là cực lớn khi Nam Định cần chấm dứt chuỗi trận bết bát ngay trước đối thủ Đà Nẵng. Dù vậy, với việc đội khách đang phòng ngự kém (thủng 12 bàn), đây là cơ hội để Nam Định tìm lại cảm giác chiến thắng trên sân Thiên Trường.