Đội hình xuất phát Nam Định vs Đà Nẵng
Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Văn Tới (5), Lucas Alves (4), Văn Vĩ (17), Ngọc Sơn (27), Văn Công (16), Văn Vũ (28), Ti Phông (39), A Mít (6), Brenner (35).
Đà Nẵng: Văn Biểu (1), Ngọc Hiệp (2), Kim Dong Su (3), Đức Anh (15), Hồng Phúc (23), Phi Hoàng (21), Quốc Nhật (22), Anh Tuấn (6), Văn Long (11), Makaric (9), Henen (10).
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Nam Định vs Đà Nẵng...
18h00
Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Nam Định - đương kim vô địch V.League đang trải qua giai đoạn khủng hoảng khi chỉ giành 7 điểm sau 7 vòng đấu và rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.
Kể từ chiến thắng trước PVF-CAND cuối tháng 8, đội bóng thành Nam chưa biết mùi chiến thắng, liên tục bị cầm hòa và nhận thất bại trước Ninh Bình, CAHN, rồi Becamex TP.HCM. Hàng công chỉ ghi 6 bàn - con số thấp nhất trong 4 mùa gần đây phản ánh rõ sự sa sút đáng báo động.
Thất bại tại AFC Champions League Two trước Gamba Osaka khiến HLV Vũ Hồng Việt phải rời ghế, nhường chỗ cho trợ lý Nguyễn Trung Kiên tạm quyền.
Áp lực dành cho tân HLV là cực lớn khi Nam Định cần chấm dứt chuỗi trận bết bát ngay trước đối thủ Đà Nẵng. Dù vậy, với việc đội khách đang phòng ngự kém (thủng 12 bàn), đây là cơ hội để Nam Định tìm lại cảm giác chiến thắng trên sân Thiên Trường.
Thông tin lực lượng
Nam Định: Mất Njabulo Blom cả mùa giải. Caique, Caio Cesar, Kevin Phạm Ba, Nguyễn Phong Hồng Duy, Ngô Đức Huy, Nguyễn Tuấn Anh cũng chưa thể ra sân ở thời điểm này. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cũng mới chỉ trở lại tập luyện với cường độ vừa phải do vừa phẫu thuật đầu gối.
Đà Nẵng: Không thể có sự phục vụ của thủ môn Bùi Tiến Dũng đến hết mùa vì chấn thương dây chằng. Điều đó càng khiến cho khả năng phòng ngự của đại diện Đà thành vốn yếu thế lại càng mong manh hơn.