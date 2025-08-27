Nam Định bước vào mùa giải 2025/26 với tham vọng lớn: trở thành CLB đầu tiên vô địch V.League 3 năm liên tiếp, đồng thời chinh phục AFC Champions League Two, Cúp Quốc gia và giải các CLB Đông Nam Á.

Hàng loạt ngoại binh trị giá gần triệu euro giúp đội bóng thành Nam nằm trong nhóm đội hình đắt giá nhất giải châu lục. Tuy nhiên, thực tế khởi đầu lại chưa như mong đợi.

Sau thất bại ở Siêu cúp Quốc gia trước Công an Hà Nội, Nam Định thắng chật vật Hải Phòng rồi lại thua sốc Sông Lam Nghệ An. Ba trận liên tiếp không đạt kỳ vọng khiến HLV Vũ Hồng Việt chịu nhiều sức ép từ lãnh đạo.

Trận gặp PVF-CAND trên sân Thiên Trường vì thế mang ý nghĩa then chốt. Với Nam Định, đây là cơ hội giải tỏa áp lực; còn với tân binh PVF-CAND, đó lại là thử thách khó khăn để chống chọi sự khốc liệt V.League.