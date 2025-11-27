Cuộc đối đầu giữa Ratchaburi và Nam Định ở bảng F được xem như trận “chung kết” quyết định tấm vé còn lại vào vòng knock-out, khi cả hai đang cùng có 6 điểm.

Nam Định tạm chiếm ưu thế nhờ chiến thắng 3-1 ở lượt đi và chỉ cần hòa trên đất Thái Lan để giữ quyền tự quyết trước lượt cuối gặp Eastern AA – đội đã bị loại.

Tuy nhiên, thử thách dành cho thầy trò HLV Mauro Jeronimo là rất lớn khi Ratchaburi buộc phải thắng và đang thể hiện phong độ bùng nổ. Đội bóng Thái Lan ghi tới 15 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần ở hai trận gần nhất, với điểm nhấn là bộ ba Tana – Negueba – Deni Junior thi đấu cực kỳ hiệu quả.

Trước đối thủ đang hưng phấn và sở hữu hàng công mạnh, Nam Định cần siết chặt hệ thống phòng ngự, tránh những sai sót từng khiến họ trả giá ở các trận trước. Sự tập trung và kỷ luật sẽ là chìa khóa để đại diện V.League đạt mục tiêu có điểm.