U22 Thái Lan thể hiện sức mạnh khi toàn thắng vòng bảng SEA Games 33 và ghi 9 bàn thắng.

Trong khi đó, U22 Malaysia vào bán kết qua khe cửa hẹp – đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, vượt trên U22 Indonesia.

Đội hình xuất phát:

U22 Thái Lan: Chomphat Boonlert, Phon Ek Maneekorn, Phattharaphon Saksakit, Attapol Saengthong, Chaiphon Adton, Sittha Bunla, Yotkorn, Thanakrit Chotmuangpak, Chanaphat Buaphan, Seksan Ratree, Yotsakorn Burapha.

U22 Malaysia: Zulhilmi, Aduibullah, Moses Raj, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Haqimi Azim

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U22 Thái Lan vs U22 Malaysia: