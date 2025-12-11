Bảng B bóng đá nam SEA Games 33:

Thông tin trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Malaysia

Thời gian: 16h00 ngày 11/12/2025

Địa điểm: SVĐ Rajamangala, Bangkok, Thái Lan

Giải đấu: Bảng B, SEA Games 33

Kênh trực tiếp trên: FPT Play, VTV5, THVL, HTV, VTVcab

Trận đấu lúc 16h00 ngày 11/12 mang ý nghĩa định đoạt ngôi đầu bảng và tấm vé vào bán kết. U22 Malaysia tạm dẫn đầu với hiệu số tốt hơn, chỉ cần hòa là giữ ngôi nhất bảng, trong khi U22 Việt Nam buộc phải thắng để tự định đoạt.

Dù hai đội đều chắc suất đi tiếp nếu hòa, cả HLV Kim Sang Sik và Nafuzi Zain đều khẳng định không chủ trương cầu hòa. U22 Việt Nam bộc lộ một số vấn đề ở trận thắng Lào 2-1, đặc biệt là khả năng kết nối và sự tập trung hàng thủ.

Malaysia sở hữu lối chơi tốc độ, pressing khó chịu và nguy hiểm trong phản công. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm lớn, U22 Việt Nam vẫn có cơ sở để hướng tới chiến thắng.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Malaysia:

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Tuấn Phong, Văn Khang, Thái Sơn, Quốc Cường, Anh Quân, Đình Bắc, Viktor Lê, Quốc Việt.

U22 Malaysia: Sharani, Ubaidullah, Shapri Aysar, Moses Raj, Norhisham, Ahmad Alif, Yuslan, Sahaludin, Arshad, Harry Danish, Rosli Azim.

Highlights U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào:

