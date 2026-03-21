Ninh Bình đang trải qua chuỗi 5 trận không thắng tại V.League, kéo theo áp lực lớn trong nội bộ. Việc HLV tạm quyền Vũ Tiến Thành công khai chỉ trích cầu thủ và người tiền nhiệm càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Vì vậy, trận tứ kết Cúp Quốc gia được xem là cơ hội để đội bóng này tìm lại sự tự tin và ổn định.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là PVF-CAND, Ninh Bình có nhiều cơ hội giành vé vào bán kết. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu tiến sâu, thậm chí cạnh tranh danh hiệu trong bối cảnh khó đua vô địch V.League.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND đang đứng cuối bảng và chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc dưới thời HLV Trần Tiến Đại. Điều này khiến họ không được đánh giá cao trong chuyến làm khách.

Dù vậy, bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ. Nếu PVF-CAND chơi bùng nổ và tận dụng tốt cơ hội, họ hoàn toàn có thể tạo nên cú sốc để giành vé đi tiếp.