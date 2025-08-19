Đội tuyển nữ Myanmar và U23 nữ Australia đã viết nên hành trình đầy kịch tính để góp mặt ở chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2025. Nếu như Myanmar gây bất ngờ lớn khi lần lượt vượt qua Thái Lan, Philippines và đặc biệt là U23 Australia ngay từ vòng bảng, thì đại diện xứ Chuột túi sau cú vấp ngã ban đầu đã vùng dậy mạnh mẽ.

Với sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý của HLV Joe Palatsides, U23 Australia thắng liền ba trận, trong đó có chiến thắng thuyết phục trước tuyển nữ Việt Nam để tiến vào trận cuối cùng.

Cuộc tái ngộ ở chung kết hứa hẹn đầy hấp dẫn. Dù từng đánh bại Australia, Myanmar khó lòng lặp lại kịch bản đó bởi đối thủ đã khắc phục điểm yếu không chiến, tận dụng triệt để lợi thế thể hình và lối chơi kỷ luật.

Muốn mơ đến ngôi vô địch, thầy trò HLV Tetsuro Uki cần giải bài toán phòng ngự bóng bổng và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi.