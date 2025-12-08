Đội hình ra sân dự kiến

Nữ Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Hải Yến, Thu Thương, Nguyễn Hoa, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Huỳnh Như.

Nữ Philippines: Olivia Davies, Long Moriah, Rebecca, Sawicki Katrina, Guy Marie, Sara Kristine, Rachael, Krysteen, Isabella, Janae Allana, Ramirez.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

08/12/2025 | 00:36

16h30

G7e0qKybUAA7QR0.jpg
G7fEsrBaIAAroGq.jpg
Trong khi đó, nữ Philippines thua Myanmar 1-2 trận mở màn - Ảnh: PFF
08/12/2025 | 00:35

16h

fb49beff de04 4941 8cb6 7bf807869e3b.jpg
1a7ec0c6 6c8f 4249 9a9b 0355513ebb76.jpg
Tuyển nữ Việt Nam đè bẹp Malaysia ngày ra quân - Ảnh: V.A
