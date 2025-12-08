VietNamNet trực tiếp bóng đá SEA Games 33, trận đấu giữa U22 Indonesia vs U22 Philippines diễn ra lúc 18h ngày 8/12, thuộc khuôn khổ bảng C môn bóng đá nam.
Link xem trực tiếp bóng đá SEA Games 33 tuyển nữ Việt Nam vs Philippines ngày 8/12, thuộc khuôn khổ bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Đội hình ra sân dự kiến
Nữ Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Hải Yến, Thu Thương, Nguyễn Hoa, Trúc Hương, Hải Linh, Trần Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thùy, Huỳnh Như.
Nữ Philippines: Olivia Davies, Long Moriah, Rebecca, Sawicki Katrina, Guy Marie, Sara Kristine, Rachael, Krysteen, Isabella, Janae Allana, Ramirez.
