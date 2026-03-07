Đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng toàn bộ sự tập trung vào trận đấu thứ hai tại Asian Cup nữ 2026 gặp Đài Bắc Trung Hoa, sau khi có khởi đầu thuận lợi trước Ấn Độ. Dù giành chiến thắng, màn trình diễn của các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn chưa thực sự trơn tru khi xuất hiện nhiều tình huống mất bóng đáng tiếc.

Ở phía đối diện, Đài Bắc Trung Hoa cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Trong trận ra quân gặp Nhật Bản, đội bóng này chủ động phòng ngự chặt chẽ và tạo ra không ít khó khăn cho đối thủ mạnh hơn.

Bối cảnh bảng C khiến cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa trở nên đặc biệt quan trọng. Khi Nhật Bản gần như nắm chắc ngôi đầu, hai đội sẽ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí nhì bảng hoặc suất đi tiếp với tư cách đội thứ ba có thành tích tốt.

Trước đối thủ giàu thể lực và khó chịu, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải thi đấu tập trung và toan tính hợp lý nếu muốn đạt kết quả thuận lợi.