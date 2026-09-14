Tuyển nữ Việt Nam chính thức bước vào chiến dịch ASIAD 2026 với trận ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc), diễn ra lúc 14h00 ngày 14/9. Đây là cơ hội để các học trò HLV Hoàng Văn Phúc tạo đà trước những trận đấu khó khăn phía trước.

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) quyết thắng Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân - Ảnh: VFF

Dù không nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu, Đài Loan (Trung Quốc) vẫn là đối thủ đáng chú ý với nền tảng thể lực tốt và khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn. ĐT nữ Việt Nam cần phát huy kinh nghiệm, sự gắn kết và khả năng kiểm soát trận đấu để hướng tới chiến thắng.

Theo thể thức môn bóng đá nữ ASIAD 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Vì vậy, từng điểm số ở vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam.