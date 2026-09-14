Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs Đài Loan (TQ)

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Hương, Nguyễn Thị Hoa, Thái Thị Thảo, Diễm My, Thu Xuân,  Cù Thị Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến.

ĐT nữ Đài Loan (TQ): Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Liao Jie Ning, Wakabayashi Minon, Tanaka Maho, Hsu Yi Yun, Lin Hsin Hui, Chen Jin Wen, Su Yu Husan, Chen Ying Hui, Huang Ke Sin.

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14/09/2026 | 13:32

13h35

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Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam - Ảnh: VFF
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14/09/2026 | 13:20

13h20

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Ở trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống - Ảnh: VFF
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Ảnh: VFF
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Ảnh: VFF
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14/09/2026 | 13:07

13h06

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Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs Đài Loan (TQ)
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14/09/2026 | 12:45

12h45

Tuyển nữ Việt Nam chính thức bước vào chiến dịch ASIAD 2026 với trận ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc), diễn ra lúc 14h00 ngày 14/9. Đây là cơ hội để các học trò HLV Hoàng Văn Phúc tạo đà trước những trận đấu khó khăn phía trước.

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Tuyển  nữ Việt Nam (áo trắng) quyết thắng Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân - Ảnh: VFF

Dù không nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu, Đài Loan (Trung Quốc) vẫn là đối thủ đáng chú ý với nền tảng thể lực tốt và khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn. ĐT nữ Việt Nam cần phát huy kinh nghiệm, sự gắn kết và khả năng kiểm soát trận đấu để hướng tới chiến thắng.

Theo thể thức môn bóng đá nữ ASIAD 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Vì vậy, từng điểm số ở vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam.

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