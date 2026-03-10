Nhật Bản được đánh giá là đội mạnh nhất bảng C Asian Cup nữ 2026 và cũng là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Sau hai lượt trận đầu, đại diện xứ Phù Tang toàn thắng trước Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ.

Đáng chú ý, họ vừa tạo nên chiến thắng hủy diệt 11-0 trước Ấn Độ, màn trình diễn khiến phần còn lại của bảng đấu phải dè chừng. Vì vậy, mục tiêu của Nhật Bản ở lượt trận cuối gặp tuyển nữ Việt Nam là giành thêm 3 điểm để khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Trong khi đó, đây sẽ là thử thách cực lớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng phải lựa chọn lối chơi thận trọng nhằm hạn chế tối đa bàn thua. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành suất đi tiếp dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Thực tế, mục tiêu trước mắt của tuyển nữ Việt Nam vẫn là tấm vé vào tứ kết. Muốn vậy, đội bóng áo đỏ cần kiểm soát tốt thế trận trước Nhật Bản, đồng thời chờ đợi kết quả thuận lợi từ trận đấu giữa Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Một chiến thắng trước Nhật Bản sẽ là kỳ tích, nhưng ngay cả khi điều đó khó xảy ra, cơ hội vẫn chưa hoàn toàn khép lại với tuyển nữ Việt Nam.