Thông tin trận đấu nữ Việt Nam vs Thái Lan:
Thời gian: 19h30, ngày 12/8/2025 (giờ Việt Nam)
Giải đấu: Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ 2025)
Địa điểm: Lạch Tray, Hải Phòng
Trực tiếp: FPT Play, VTV5, VietNamNet.vn
Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan
Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Hải Linh, Nguyễn Thị Vạn, Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Thu Thảo
Thái Lan: Homyamyen, Kaewnta, Intaraprasit, Klinklai, Rodthong, Phomsri, Manowang, Sontisawat, Jinantuya, Casteen, Moondong
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan...
Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam
18h35
Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs Thái Lan
Nhận định trước trận
Đội tuyển nữ Việt Nam vừa thắng Indonesia 7-0, có 6 điểm sau 2 trận nhưng vẫn xếp nhì bảng A do kém Thái Lan về hiệu số. Dù thắng đậm, HLV Mai Đức Chung chưa hài lòng khi các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội, đặc biệt trong 20 phút đầu đã phung phí ít nhất 4 tình huống mười mươi.
Sau 2 trận gặp đối thủ yếu, Việt Nam ghi 13 bàn nhưng tiền đạo Huỳnh Như vẫn chưa lập công. Trận quyết đấu với Thái Lan sẽ là cơ hội để các cô gái thể hiện bản lĩnh, cải thiện khả năng dứt điểm và tranh ngôi đầu bảng, tránh gặp Philippines – đội mạnh nhất bảng B.
Thái Lan toàn thắng với hiệu số 14-0 và chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu, hứa hẹn thi đấu đầy toan tính. Cuộc chạm trán tới sẽ là màn so tài căng thẳng giữa hai kình địch lớn của bóng đá nữ Đông Nam Á.