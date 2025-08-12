Thông tin trận đấu nữ Việt Nam vs Thái Lan:

Thời gian: 19h30, ngày 12/8/2025 (giờ Việt Nam)

Giải đấu: Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ 2025)

Địa điểm: Lạch Tray, Hải Phòng

Trực tiếp: FPT Play, VTV5, VietNamNet.vn

Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs nữ Thái Lan

Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Hải Linh, Nguyễn Thị Vạn, Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Thu Thảo

Thái Lan: Homyamyen, Kaewnta, Intaraprasit, Klinklai, Rodthong, Phomsri, Manowang, Sontisawat, Jinantuya, Casteen, Moondong

Xếp hạng bảng A trước lượt trận cuối

12/08/2025 | 18:35

Đội hình xuất phát của ĐT nữ Việt Nam

Ảnh: VFF
12/08/2025 | 18:32

18h35

Các cầu thủ ĐT nữ Thái Lan đã có mặt ở sân Lạch Tray - Ảnh: FAT
12/08/2025 | 18:27

Đội hình xuất phát nữ Việt Nam vs Thái Lan

12/08/2025 | 17:43

Nhận định trước trận

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa thắng Indonesia 7-0, có 6 điểm sau 2 trận nhưng vẫn xếp nhì bảng A do kém Thái Lan về hiệu số. Dù thắng đậm, HLV Mai Đức Chung chưa hài lòng khi các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội, đặc biệt trong 20 phút đầu đã phung phí ít nhất 4 tình huống mười mươi.

Sau 2 trận gặp đối thủ yếu, Việt Nam ghi 13 bàn nhưng tiền đạo Huỳnh Như vẫn chưa lập công. Trận quyết đấu với Thái Lan sẽ là cơ hội để các cô gái thể hiện bản lĩnh, cải thiện khả năng dứt điểm và tranh ngôi đầu bảng, tránh gặp Philippines – đội mạnh nhất bảng B.

Thái Lan toàn thắng với hiệu số 14-0 và chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu, hứa hẹn thi đấu đầy toan tính. Cuộc chạm trán tới sẽ là màn so tài căng thẳng giữa hai kình địch lớn của bóng đá nữ Đông Nam Á.

