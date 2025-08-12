Đội tuyển nữ Việt Nam vừa thắng Indonesia 7-0, có 6 điểm sau 2 trận nhưng vẫn xếp nhì bảng A do kém Thái Lan về hiệu số. Dù thắng đậm, HLV Mai Đức Chung chưa hài lòng khi các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội, đặc biệt trong 20 phút đầu đã phung phí ít nhất 4 tình huống mười mươi.

Sau 2 trận gặp đối thủ yếu, Việt Nam ghi 13 bàn nhưng tiền đạo Huỳnh Như vẫn chưa lập công. Trận quyết đấu với Thái Lan sẽ là cơ hội để các cô gái thể hiện bản lĩnh, cải thiện khả năng dứt điểm và tranh ngôi đầu bảng, tránh gặp Philippines – đội mạnh nhất bảng B.

Thái Lan toàn thắng với hiệu số 14-0 và chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu, hứa hẹn thi đấu đầy toan tính. Cuộc chạm trán tới sẽ là màn so tài căng thẳng giữa hai kình địch lớn của bóng đá nữ Đông Nam Á.