Thông tin trận đấu nữ Việt Nam vs U23 Australia:
Thời gian: 20h00, ngày 16/8/2025 (giờ Việt Nam)
Giải đấu: Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (AFF Cup nữ 2025)
Địa điểm: Lạch Tray, Hải Phòng
Trực tiếp: FPT Play, VTV5, VietNamNet.vn
Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia
ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Thuỳ Trang, Trần Thị Duyên, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Thu Thảo, Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn
U23 nữ Australia: Lincoln, Grove, Cerne, Tumeth, Cicco, Furphy, Gomez, Chessari, Jancevski, Rasmussen, McKenna
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs U23 nữ Australia...
Nhận định trước trận
ĐT nữ Việt Nam khép lại bảng A với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan, giành ngôi đầu và khẳng định vị thế số một Đông Nam Á. Ở bán kết, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán Australia - đội mang lực lượng trẻ U23 nhưng sở hữu thể hình, tốc độ và sức mạnh vượt trội.
Bảng B chứng kiến bất ngờ khi Philippines bị loại, nhường vé cho Myanmar và Australia. Dù khởi đầu bằng trận thua 1-2 trước Myanmar do thiếu kinh nghiệm và chưa quen thời tiết nóng, Australia đã nhanh chóng bùng nổ, thắng Philippines và đè bẹp Timor Leste 9-0.
HLV Mai Đức Chung cảnh báo đây là đối thủ rất nguy hiểm, có khả năng dứt điểm uy lực, là rào cản lớn cho tham vọng vô địch của Việt Nam. Trận bán kết sẽ là cơ hội quyết định, buộc các cô gái áo đỏ tận dụng tối đa nếu muốn vào chung kết.
Thông tin lực lượng
Nữ Việt Nam: Dương Thị Vân bỏ ngỏ khả năng ra sân khi cô đang dính chấn thương ở trận đấu với Indonesia tại vòng bảng.
U23 Australia: Có đội hình tốt nhất.