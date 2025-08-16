ĐT nữ Việt Nam khép lại bảng A với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan, giành ngôi đầu và khẳng định vị thế số một Đông Nam Á. Ở bán kết, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán Australia - đội mang lực lượng trẻ U23 nhưng sở hữu thể hình, tốc độ và sức mạnh vượt trội.

Bảng B chứng kiến bất ngờ khi Philippines bị loại, nhường vé cho Myanmar và Australia. Dù khởi đầu bằng trận thua 1-2 trước Myanmar do thiếu kinh nghiệm và chưa quen thời tiết nóng, Australia đã nhanh chóng bùng nổ, thắng Philippines và đè bẹp Timor Leste 9-0.

HLV Mai Đức Chung cảnh báo đây là đối thủ rất nguy hiểm, có khả năng dứt điểm uy lực, là rào cản lớn cho tham vọng vô địch của Việt Nam. Trận bán kết sẽ là cơ hội quyết định, buộc các cô gái áo đỏ tận dụng tối đa nếu muốn vào chung kết.