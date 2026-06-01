Cuộc đối đầu giữa Pháp và Senegal tại bảng I World Cup 2026 hứa hẹn rất đáng chú ý, không chỉ bởi chênh lệch đẳng cấp mà còn vì duyên nợ trong quá khứ. Pháp được xem là ứng viên sáng giá, nhưng Senegal luôn là đội bóng châu Phi có thể tạo ra bất ngờ ở những trận cầu lớn.

Pháp vs Senegal

Trước trận ra quân, Les Bleus đón tín hiệu tích cực về lực lượng. William Saliba đã trở lại, Jules Kounde đủ thể lực, còn Mike Maignan chỉ được giảm tải trong tập luyện chứ không gặp vấn đề đáng lo. Với nền tảng ấy, HLV Didier Deschamps có thể sử dụng đội hình giàu sức mạnh, gồm Mbappe, Dembele, Olise, Tchouameni và Rabiot.

Điểm nhấn lớn nhất vẫn là Mbappe. Chân sút của tuyển Pháp đang ở rất gần kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của đội tuyển, khi chỉ kém Olivier Giroud 1 bàn.

Senegal đặt kỳ vọng vào Sadio Mane, biểu tượng lớn nhất của đội bóng. Nếu Mane và Nicolas Jackson tận dụng tốt khoảng trống, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể gây khó khăn cho hàng thủ Pháp.