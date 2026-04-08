Lịch sử đối đầu giữa PSG và Liverpool đang ở thế cân bằng tuyệt đối, khi mỗi đội có 3 chiến thắng sau 6 lần chạm trán. Tuy nhiên, cuộc thư hùng thứ 7 tại Parc des Princes tới đây hứa hẹn sẽ tạo ra bước ngoặt đáng chú ý.

PSG bước vào trận đấu với phong độ cực kỳ ấn tượng. Trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thầy trò HLV Luis Enrique thắng tới 7, hòa 1 và chỉ thua 1, đặc biệt là chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp gần đây. Ở vòng 1/8 Champions League, đội bóng nước Pháp cũng gây tiếng vang khi vượt qua Chelsea với tổng tỷ số 8-2, cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm.

Không chỉ vậy, các đội bóng của Luis Enrique duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc tại Champions League khi chỉ thua 2 trong 16 trận gần nhất. PSG cũng bất bại 5 trận gần đây tại đấu trường này, trong đó có 3 chiến thắng.

Ở chiều ngược lại, Liverpool lại đang sa sút rõ rệt. Đội bóng của HLV Arne Slot thua tới 3 trận tại châu Âu mùa này và vừa trải qua chuỗi phong độ nghèo nàn với 4 thất bại trong 7 trận gần nhất. Đáng lo hơn, thành tích sân khách của họ rất tệ khi thua 4/5 trận gần đây.

Với lợi thế sân nhà cùng phong độ vượt trội, PSG đang nắm nhiều cơ hội để phá vỡ thế cân bằng trong lịch sử đối đầu trước Liverpool.