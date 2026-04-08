Barca bước vào cuộc tái đấu Atletico Madrid với sự tự tin lớn, dù quá khứ tại Champions League từng không ít lần ám ảnh họ. Hai lần bị loại ở các mùa 2013/14 và 2015/16 là minh chứng rõ ràng cho sự khó chịu của đại diện thủ đô Tây Ban Nha ở sân chơi danh giá này.

Tuy nhiên, cục diện hiện tại đã thay đổi đáng kể. Barca đang đạt phong độ cực cao với chuỗi gần hai tháng bất bại, đặc biệt là màn hủy diệt Newcastle 8-3 sau hai lượt trận vòng 1/8. Không chỉ vậy, họ còn thắng tới 5/6 lần đối đầu gần nhất với Atletico, cho thấy sự vượt trội rõ rệt.

Hàng công của đội bóng xứ Catalunya đang vào “phom”, với điểm nhấn là Lamine Yamal – ngôi sao trẻ liên tục tạo đột biến. Ngược lại, Atletico lại sa sút khi thua liền ba trận, trong đó có thất bại 1-2 trước chính Barca tại La Liga.

Dù từng tạo dấu ấn với chiến thắng 7-5 trước Tottenham, sự thiếu ổn định khiến Atletico khó tạo bất ngờ. Trước một Barca đang thăng hoa, đội khách nhiều khả năng sẽ gặp vô vàn khó khăn tại Camp Nou.