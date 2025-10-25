Đội hình dự kiến PVF-CAND vs Ninh Bình
PVF-CAND: Minh Long, Hiểu Minh, Bảo Long, Eyenga Alain, Trung Phong, Anh Quân, Công Đến, Thanh Nhàn, Xuân Bắc, Mpande, Amarildo.
Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Quang Nho, Ngọc Bảo, Bảo Toàn, Đức Chiến, Hoàng Đức, Ngọc Hà, Gustavo Henrique, Daniel Da Silva.
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá PVF-CAND vs Ninh Bình...
Nhận định trước trận
PVF-CAND đang có khởi đầu khá ấn tượng trong mùa giải đầu tiên góp mặt ở V.League 2025/26. Sau 7 vòng đấu, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh giành được 7 điểm và tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng - thành tích đáng khen với một tân binh.
Tuy nhiên, kể từ sau chiến thắng mở màn trước SLNA, đội bóng này vẫn chưa thể giành thêm 3 điểm trọn vẹn nào, trải qua chuỗi 6 trận không thắng (4 hòa, 2 thua). Mới nhất, PVF-CAND bị Thanh Hóa đội đang gặp nhiều khó khăn cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà.
Ở vòng 8, PVF-CAND tiếp tục được chơi trên sân nhà nhưng đối đầu với thử thách lớn mang tên Ninh Bình - đội đang dẫn đầu V.League với 17 điểm sau 7 trận bất bại.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Albadalejo Castano Gerard, Ninh Bình thể hiện phong độ ổn định cả công lẫn thủ và vừa có chiến thắng 2-1 trên sân Hàng Đẫy. Với chuỗi 31 trận bất bại liên tiếp, đội bóng cố đô Hoa Lư hứa hẹn sẽ là “bài test” cực khó cho PVF-CAND.
Thông tin lực lượng
PVF-CAND: Có đội hình tốt nhất.
Ninh Bình: Sẽ thiếu vắng Châu Ngọc Quang chấn thương và tiền vệ Geovane bị treo giò.