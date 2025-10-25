PVF-CAND đang có khởi đầu khá ấn tượng trong mùa giải đầu tiên góp mặt ở V.League 2025/26. Sau 7 vòng đấu, thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh giành được 7 điểm và tạm đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng - thành tích đáng khen với một tân binh.

Tuy nhiên, kể từ sau chiến thắng mở màn trước SLNA, đội bóng này vẫn chưa thể giành thêm 3 điểm trọn vẹn nào, trải qua chuỗi 6 trận không thắng (4 hòa, 2 thua). Mới nhất, PVF-CAND bị Thanh Hóa đội đang gặp nhiều khó khăn cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà.

Ở vòng 8, PVF-CAND tiếp tục được chơi trên sân nhà nhưng đối đầu với thử thách lớn mang tên Ninh Bình - đội đang dẫn đầu V.League với 17 điểm sau 7 trận bất bại.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Albadalejo Castano Gerard, Ninh Bình thể hiện phong độ ổn định cả công lẫn thủ và vừa có chiến thắng 2-1 trên sân Hàng Đẫy. Với chuỗi 31 trận bất bại liên tiếp, đội bóng cố đô Hoa Lư hứa hẹn sẽ là “bài test” cực khó cho PVF-CAND.