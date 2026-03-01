Đội hình xuất phát Real Madrid vs Man City
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois, Mendy, Rudiger, Huijsen, Alexander-Arnold, Brahim, Tchouameni, Valverde, Guler, Thiago, Vinicius
Man City (4-1-3-2): Donnarumma, Ait-Nouri, Guehi, Khusanov, Savinho, Rodri, Bernardo Silva, O'Reilly, Doku, Semenyo, Haaland
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Real Madrid vs Man City..
Các cầu thủ Man City đã có mặt tại sân Santiago Bernabeu
Đội hình xuất phát của Real Madrid
Nhận định trước trận
Man City đang thể hiện phong độ rất ấn tượng với chuỗi 11 trận bất bại gần đây, trong đó có 9 chiến thắng. Ở trận đấu gần nhất tại FA Cup, thầy trò HLV Pep Guardiola đánh bại Newcastle 3-1 để giành vé vào tứ kết, qua đó tiếp tục duy trì đà thăng hoa trước chuyến làm khách đến sân Bernabeu.
Đội bóng thành Manchester cũng không xa lạ với thánh địa của Real Madrid. Ở cuộc đối đầu tại vòng phân hạng Champions League mùa này, Man City từng ngược dòng thắng 2-1 ngay trên sân đối thủ, khi Nico O’Reilly và Erling Haaland ghi bàn sau pha lập công mở tỷ số của Rodrygo.
Trong khi đó, Real Madrid đang thi đấu thiếu ổn định. Sau khi HLV Xabi Alonso ra đi, đội bóng Hoàng gia chưa thể tìm lại sự cân bằng dưới thời Alvaro Arbeloa. Thất bại 0-1 trước Getafe trên sân nhà mới đây càng khiến áp lực gia tăng.
Đáng lo hơn, Real Madrid còn đối mặt với khủng hoảng lực lượng do chấn thương. Khả năng vắng Kylian Mbappe khiến sức mạnh tấn công của đội chủ nhà bị ảnh hưởng đáng kể trước cuộc đối đầu quan trọng này.
Thông tin lực
Real Madrid: Khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng vì chấn thương. Ở hàng thủ, họ mất Eder Militao, David Alaba và khả năng cao là cả Alvaro Carreras. Ở tuyến giữa, đội chủ nhà vắng Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos. Đặc biệt trên hàng công, Rodrygo chấn thương, trong khi khả năng kịp bình phục của Kylian Mbappe cực thấp.
Man City: Vắng Rico Lewis, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic. Tuy nhiên, họ có sự trở lại của chân sút số 1 Erling Haaland.