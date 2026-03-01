Man City đang thể hiện phong độ rất ấn tượng với chuỗi 11 trận bất bại gần đây, trong đó có 9 chiến thắng. Ở trận đấu gần nhất tại FA Cup, thầy trò HLV Pep Guardiola đánh bại Newcastle 3-1 để giành vé vào tứ kết, qua đó tiếp tục duy trì đà thăng hoa trước chuyến làm khách đến sân Bernabeu.

Đội bóng thành Manchester cũng không xa lạ với thánh địa của Real Madrid. Ở cuộc đối đầu tại vòng phân hạng Champions League mùa này, Man City từng ngược dòng thắng 2-1 ngay trên sân đối thủ, khi Nico O’Reilly và Erling Haaland ghi bàn sau pha lập công mở tỷ số của Rodrygo.

Trong khi đó, Real Madrid đang thi đấu thiếu ổn định. Sau khi HLV Xabi Alonso ra đi, đội bóng Hoàng gia chưa thể tìm lại sự cân bằng dưới thời Alvaro Arbeloa. Thất bại 0-1 trước Getafe trên sân nhà mới đây càng khiến áp lực gia tăng.

Đáng lo hơn, Real Madrid còn đối mặt với khủng hoảng lực lượng do chấn thương. Khả năng vắng Kylian Mbappe khiến sức mạnh tấn công của đội chủ nhà bị ảnh hưởng đáng kể trước cuộc đối đầu quan trọng này.