Đội hình xuất phát SLNA vs Hà Nội
SLNA: Văn Bình (1), Khắc Ngọc (32), Văn Huy (2), Nguyên Hoàng (3), Văn Lương (20), Reon Moore (10), Justin Garcia (62), Nam Hải (17), Bá Quyền (19), Văn Bách (9), Olaha (7).
Hà Nội: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Duy Mạnh (2), Adriel Tadeu (35), Công Nhật (22), Văn Toàn (8), Hùng Dũng (88), Hoàng Hên (11), Hai Long (14), Luiz Fernando (80), David Fisher (77).
Đội hình dự kiến Hải Phòng vs Thể Công Viettel
Hải Phòng: Đình Triệu, Trung Hiếu, Tiến Dụng, Nhật Minh, Việt Hưng, Mạnh Dũng, Luiz Antonio, Friday, Hữu Nam, Joel Tague, Tiến Dũng.
Thể Công Viettel: Văn Việt, Kyle Nino, Viết Tú, Hữu Nam, Văn Tú, Tuấn Tài, Văn Khang, Nhật Nam, Wesley, Lucas, Pedro.
