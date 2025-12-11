Đội hình dự kiến Tai Po vs CAHN:
Tai Po: Siu Kei; Herman, Kohki, Daciel, Dujardin, Marcos, Chun Ting, Viera, Siu Kwan, Renner, Sergio
CAHN: Nguyễn Filip; Adou Minh, Hugo Gomes, Việt Anh, Jason Pendant; Thành Long, Mauk, Rogerio; Leo Artur, Quang Hải, Đình Bắc.
11/12/2025 | 18:40
18h40
Quang Hải và các đồng đội bước ra sân khởi động trước trận đấu.
11/12/2025 | 18:15
18h15
Các cầu thủ CAHN đã có mặt tại SVĐ Mong Kok để chuẩn bị cho trận đấu.
