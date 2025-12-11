Đội hình dự kiến Tai Po vs CAHN:

Tai Po: Siu Kei; Herman, Kohki, Daciel, Dujardin, Marcos, Chun Ting, Viera, Siu Kwan, Renner, Sergio

CAHN: Nguyễn Filip; Adou Minh, Hugo Gomes, Việt Anh, Jason Pendant; Thành Long, Mauk, Rogerio; Leo Artur, Quang Hải, Đình Bắc.

bxh cahn cup c2 chau a.jpeg

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Tai Po vs CAHN...

11/12/2025 | 18:40

18h40

Quang Hải và các đồng đội bước ra sân khởi động trước trận đấu.

Thu gọn
11/12/2025 | 18:15

18h15

Các cầu thủ CAHN đã có mặt tại SVĐ Mong Kok để chuẩn bị cho trận đấu.

Thu gọn