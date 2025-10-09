Đội tuyển Thái Lan đang trải qua giai đoạn khó khăn, tương lai Asian Cup 2027 bị hoài nghi và HLV Masatada Ishii chịu nhiều áp lực.

Trên sân nhà, Thái Lan chịu sức ép lớn, buộc phải thắng Đài Bắc Trung Hoa để tiếp tục nuôi hy vọng tranh vé Asian Cup 2027.

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Patiwat; Mickelson, Nattapong, Jonathan Khemdee, Wanchai Jarunongkran; Thitiphan, Chanathip, Weerathep; Jaroensak, Ben Davis, Supachok.

Đài Bắc Trung Hoa: Huang Chiu-Lin; Chao Ming-Hsiu, Chao W., Chen Ch., Chen Po-Liang, Estama, Fong Shao-Chi, Huang T. M., Pei-Lun W., Tsai Meng-Cheng, Yao Ko-Chi.

