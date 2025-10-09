Đội tuyển Thái Lan đang trải qua giai đoạn khó khăn, tương lai Asian Cup 2027 bị hoài nghi và HLV Masatada Ishii chịu nhiều áp lực.

Trên sân nhà, Thái Lan chịu sức ép lớn, buộc phải thắng Đài Bắc Trung Hoa để tiếp tục nuôi hy vọng tranh vé Asian Cup 2027.

Đội hình xuất phát: 

Thái Lan: Patiwat; Mickelson, Nattapong, Jonathan Khemdee, Wanchai Jarunongkran; Thitiphan, Chanathip, Weerathep; Jaroensak, Ben Davis, Supachok.

Đài Bắc Trung Hoa: Huang Chiu-Lin; Chao Ming-Hsiu, Chao W., Chen Ch., Chen Po-Liang, Estama, Fong Shao-Chi, Huang T. M., Pei-Lun W., Tsai Meng-Cheng, Yao Ko-Chi.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thái Lan vs Đài Bắc Trung Hoa:

09/10/2025 | 19:16

19h16

Ben Davis Thai Lan.jpg
HLV Masatada Ishii để Ben Davis đá “số 9 ảo”. Ảnh: Changsuek
Thu gọn
09/10/2025 | 19:15

19h15

Thai Lan 5.jpg
Thai Lan 4.jpg
Thai Lan 6.jpg
Các cầu thủ Thái Lan khởi động trước trận. Ảnh: Changsuek
Thu gọn
09/10/2025 | 18:50

Đội hình xuất phát của Thái Lan

Thai Lan doi hinh.jpg
1 Patiwat Khammai; 12 Nicholas Mickelson, 6 Nattapong Sayriya, 4 Jonathan Khemdee, 2 Wanchai Jarunongkran; 19 Thitiphan Puangchan, 18 Chanathip, 8 Weerathep Pomphan; 13 Jaroensak Wonggorn, 10 Ben Davis, 7 Supachok Sarachat.
Thu gọn
09/10/2025 | 18:13

18h13

Thai Lan 1.jpg
Thai Lan 2.jpg
Thai Lan 3.jpg
Người hâm mộ Thái Lan trước khi vào sân Rajamangala. Ảnh: Changsuek
Thu gọn