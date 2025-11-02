Thể Công bước vào vòng 8 V.League với tâm thế buộc phải thắng sau cú sốc thất bại trước HAGL — đội bóng đang đứng cuối bảng. Trước đó, đoàn quân của HLV Popov sở hữu chuỗi 7 trận bất bại và cùng CAHN cạnh tranh ngôi đầu với Ninh Bình, nên trận thua tại Pleiku thực sự là cú ngã đau, làm tổn thương niềm kiêu hãnh của đội bóng áo lính.

Trở lại với chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa, Thể Công hiểu rằng họ không thể để xảy ra thêm sai lầm. Tuy nhiên, đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng khi đội bóng xứ Thanh vừa tìm lại tinh thần sau chiến thắng quý giá trước SLNA. Với 8 bàn thắng sau 8 trận, Thanh Hóa đang cho thấy phong độ tấn công khởi sắc.

Về phần mình, Thể Công vẫn được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở khâu dứt điểm. Dù tạo ra nhiều cơ hội, các chân sút như Pedro, Lucas hay Văn Toàn vẫn chưa cho thấy sự lạnh lùng cần thiết - điều mà họ phải cải thiện nếu không muốn tiếp tục “ôm hận”.