Trường Tươi Đồng Nai đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Giải hạng Nhất 2025/26 khi bất bại sau 5 vòng đấu, giành 11 điểm (3 thắng, 2 hòa) và góp mặt trong nhóm dẫn đầu.

Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng cũng là tập thể duy nhất thắng liền 3 trận, trong đó có chiến thắng 4-1 trước Xuân Thiện Phú Thọ. Ngược lại, Thanh niên TP.HCM chìm sâu trong khủng hoảng với 3 thất bại liên tiếp và vẫn chưa có nổi một chiến thắng nào (2 hòa, 3 thua), đứng cuối bảng xếp hạng.

Sự tương phản thể hiện rõ qua hàng công: riêng Trần Minh Vương của Trường Tươi Đồng Nai đã ghi 5 bàn, bằng toàn bộ số bàn của đối thủ. Ở Cúp Quốc gia, Trường Tươi Đồng Nai đánh bại Becamex TP.HCM 3-1 để vào vòng 16 đội, trong khi Thanh niên TP.HCM bị SHB Đà Nẵng loại 0-2.

Điểm chung hiếm hoi giữa hai đội là đều hòa CLB Bắc Ninh 0-0 và cùng sở hữu ngoại binh Brazil - Alex Sandro (Đồng Nai) và Victor Sales (TP.HCM). Đáng chú ý, cả hai CLB đều có nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò Hoàng Anh Gia Lai như Xuân Trường, Minh Vương, Công Phượng, Lê Văn Sơn và Trương Hữu Tuấn.