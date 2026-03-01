Thể Công Viettel đã nhanh chóng chứng minh thất bại 1-4 trước Sông Lam Nghệ An chỉ là cú sảy chân. Ở vòng 13 V.League 2025/26, thầy trò HLV Velizar Popov đánh bại đương kim vô địch Nam Định 1-0 bằng lối chơi kỷ luật và hiệu quả.

Bên cạnh bàn thắng quyết định của Nhật Nam, đội bóng áo lính còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Nguyên Mạnh.

Không chỉ sắc bén trong tấn công, Viettel còn tổ chức phòng ngự chặt chẽ, khiến Nguyễn Xuân Son gần như “tắt điện”. Ngay cả khi có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, tiền đạo này cũng không thắng được thủ môn trẻ Văn Việt.

Ba điểm quan trọng giúp Viettel thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng CAHN xuống còn 7 điểm, nuôi hy vọng bứt tốc ở giai đoạn tới.