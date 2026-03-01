Đội hình xuất phát Thể Công Viettel vs Hà Nội
Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Curua, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Hoàng Minh, Văn Khang, Mạnh Dũng, Lucao, Nhật Nam, Vũ Văn Quyết
Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Adriel, Công Nhật, Văn Toàn, Hai Long, Nguyễn Văn Quyết, Luiz Fernando, Hoàng Hên, Fisher
18h45
Cầu thủ hai đội bước ra sân khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
Thể Công Viettel đã nhanh chóng chứng minh thất bại 1-4 trước Sông Lam Nghệ An chỉ là cú sảy chân. Ở vòng 13 V.League 2025/26, thầy trò HLV Velizar Popov đánh bại đương kim vô địch Nam Định 1-0 bằng lối chơi kỷ luật và hiệu quả.
Bên cạnh bàn thắng quyết định của Nhật Nam, đội bóng áo lính còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Nguyên Mạnh.
Không chỉ sắc bén trong tấn công, Viettel còn tổ chức phòng ngự chặt chẽ, khiến Nguyễn Xuân Son gần như “tắt điện”. Ngay cả khi có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, tiền đạo này cũng không thắng được thủ môn trẻ Văn Việt.
Ba điểm quan trọng giúp Viettel thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng CAHN xuống còn 7 điểm, nuôi hy vọng bứt tốc ở giai đoạn tới.
Thông tin lực lượng
Bất lợi với Thể Công Viettel chính là sự vắng mặt của Văn Tú và Nata do án treo giò. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của đội trưởng Bùi Tiến Dũng cũng để ngỏ.
Ở phía bên kia chiến tuyến, CLB Hà Nội cũng không thể có sự phục vụ của Đỗ Hùng Dũng vì án treo giò. Cũng liên quan đến lực lượng, đội bóng thủ đô vừa nói lời chia tay với trung vệ Lê Văn Hà, sau khi để cầu thủ này tới Bắc Ninh theo diện cho mượn.