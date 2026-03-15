Thể Công đang nổi lên như ứng viên nặng ký trong cuộc đua vô địch V.League cùng CAHN nếu nhìn vào thứ hạng hiện tại. Sau cú sốc thua đậm SLNA trên sân nhà, đoàn quân của HLV Velizar Popov nhanh chóng lấy lại tinh thần và thể hiện phong độ ấn tượng với ba chiến thắng liên tiếp.

Đáng chú ý, Thể Công lần lượt đánh bại hai đối thủ mạnh là Nam Định và Hà Nội trước khi tiếp tục ca khúc khải hoàn trước Becamex TP.HCM. Chuỗi trận này cho thấy sự cân bằng giữa công và thủ khi đội bóng áo lính chỉ thủng lưới một bàn và ghi ba bàn thắng. Hai chiến thắng 1-0 trước Nam Định và Hà Nội phản ánh rõ những màn đấu trí căng thẳng trên băng ghế huấn luyện cũng như sự quyết liệt của cầu thủ trên sân.

Với đà thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng, Thể Công được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ trong chuyến làm khách trước Hải Phòng.

Trong khi đó, đội bóng đất Cảng đang trải qua giai đoạn khó khăn khi bốn trận gần nhất ở V.League đều không biết mùi chiến thắng. Dù hàng công Thể Công chưa quá bùng nổ với 24 bàn sau 15 trận, họ vẫn sở hữu chân sút đáng gờm Lucao – người đã ghi 8 bàn và sẵn sàng gây khó cho đội bóng cũ Hải Phòng.