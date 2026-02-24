Thể Công Viettel khép lại giai đoạn lượt đi bằng thất bại nặng nề 1-4 trước SLNA ngay tại Hàng Đẫy, kết quả khiến thầy trò HLV Popov mang theo nỗi buồn suốt kỳ nghỉ Tết.

Trận thua ấy không chỉ ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tác động mạnh tới tinh thần đội bóng áo lính. Vì vậy, cuộc tiếp đón Nam Định ở trận đấu bù vòng 10 trở thành cơ hội để Viettel tìm lại hình ảnh và khẳng định tham vọng.

Phía bên kia, Nam Định cũng đang chìm trong khủng hoảng khi trải qua ba trận hòa liên tiếp, trong đó có hai trận hòa đáng thất vọng trước Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Với 12 điểm, đội bóng thành Nam rơi xuống nhóm cuối bảng, kém đội đầu bảng CAHN tới 17 điểm và gần như hết cơ hội bảo vệ ngôi vương.

Dẫu vậy, làm khách trước Viettel chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Với lối chơi khó chịu và quyết tâm phục hận, đội chủ nhà hứa hẹn tạo ra thử thách lớn cho Nam Định trong cuộc so tài đầy áp lực này.