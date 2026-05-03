Trực tiếp bóng đá SLNA vs HAGL: Thủ môn U23 Việt Nam so găng Trực tiếp bóng đá Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai, thuộc khuôn khổ vòng 21 LPBank V-League 2025/26, sân Vinh, 18h hôm nay (3/5).

Thể Công Viettel vừa trải qua trận hòa 3-3 đầy tiếc nuối trước Đà Nẵng - đội áp chót bảng, kết quả chẳng khác nào một thất bại trong bối cảnh họ đang bám đuổi ngôi đầu.

Trở lại sân Hàng Đẫy tiếp đón Ninh Bình, đội bóng áo lính buộc phải giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch với CAHN, dù khoảng cách hiện tại đã là 9 điểm khi mùa giải chỉ còn 6 vòng.

Thể Công Viettel vs Ninh Bình - Ảnh: VPF

Ở phía đối diện, Ninh Bình cũng chịu áp lực không kém khi bị tụt xuống vị trí thứ 4 sau chiến thắng của Hà Nội. Đội bóng đất cố đô cần chiến thắng để trở lại nhóm có huy chương, đặc biệt sau thất bại 2-3 trước chính Hà Nội ở vòng trước.

Tuy nhiên, phong độ của Ninh Bình đang có dấu hiệu chững lại. Lối chơi thiếu gắn kết, phụ thuộc nhiều vào các đường bóng dài khiến họ dễ bị bắt bài. Dưới thời HLV Vũ Tiến Thành, đội bóng vẫn sở hữu lực lượng chất lượng nhưng chưa thể phát huy tối đa hiệu quả.

Trong khi đó, Thể Công có lợi thế sân nhà cùng đội hình đồng đều. Dù thiếu HLV Popov vì án kỷ luật, nếu duy trì sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội, đội chủ nhà hoàn toàn có thể hướng tới chiến thắng quan trọng.

Đội hình dự kiến Thể Công Viettel vs Ninh Bình

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Tiến Dũng, Colona, Viết Tú, Nhật Nam, Wesley, Công Phương, Văn Khang, Paulo Tapeu, Lucas Vinicius.

Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Quang Nho, Thái Bình, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Geovane - Tài Lộc, Quốc Việt, Friday.