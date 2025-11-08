Đội hình dự kiến

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Kudus, Richarlison, Simons.

MU: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha, Mount.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 11
08/11/2025 19:30:00 Tottenham - Manchester United
08/11/2025 22:00:00 West Ham - Burnley
08/11/2025 22:00:00 Everton - Fulham
09/11/2025 00:30:00 Sunderland - Arsenal
09/11/2025 03:00:00 Chelsea - Wolves
09/11/2025 21:00:00 Crystal Palace - Brighton
09/11/2025 21:00:00 Aston Villa - Bournemouth
09/11/2025 21:00:00 Brentford - Newcastle
09/11/2025 21:00:00 Nottingham Forest - Leeds
09/11/2025 23:30:00 Manchester City - Liverpool
07/11/2025 | 21:33

18h

G5E8RvrX0AAJmTb.jpg
G5E7s6eXYAApWEU.jpg
Các cầu thủ MU tập trong phòng gym - Ảnh: MUFC
Thu gọn
07/11/2025 | 21:32

18h

Thông tin lực lượng

Tottenham: James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin, Dominic Solanke, Yves Bissouma, Ben Davies, Kota Takai, Archie Gray và Bergvall vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez đang hồi phục chấn thương. Harry Maguire và Mason Mount sẵn sàng xung trận.

25960f73 b665 4eb3 a9a5 66e6a8df2350_hero block 34 en (1).jpg
Cuộc thư hùng sẽ rất đáng xem - Ảnh: Tod
Thu gọn