Đội hình dự kiến
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha, Sarr; Kudus, Richarlison, Simons.
MU: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha, Mount.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 11
|08/11/2025 19:30:00
|Tottenham - Manchester United
|08/11/2025 22:00:00
|West Ham - Burnley
|08/11/2025 22:00:00
|Everton - Fulham
|09/11/2025 00:30:00
|Sunderland - Arsenal
|09/11/2025 03:00:00
|Chelsea - Wolves
|09/11/2025 21:00:00
|Crystal Palace - Brighton
|09/11/2025 21:00:00
|Aston Villa - Bournemouth
|09/11/2025 21:00:00
|Brentford - Newcastle
|09/11/2025 21:00:00
|Nottingham Forest - Leeds
|09/11/2025 23:30:00
|Manchester City - Liverpool
07/11/2025 | 21:33
18h
Thu gọn
07/11/2025 | 21:32
18h
Thông tin lực lượng
Tottenham: James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin, Dominic Solanke, Yves Bissouma, Ben Davies, Kota Takai, Archie Gray và Bergvall vắng mặt vì chấn thương.
MU: Lisandro Martinez đang hồi phục chấn thương. Harry Maguire và Mason Mount sẵn sàng xung trận.
Thu gọn