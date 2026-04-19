Nhận định trước trận đấu:

Thất bại bất ngờ của U17 Indonesia trước U17 Malaysia khiến cục diện bảng A trở nên cực kỳ khó lường. Kịch bản ba đội cùng có 6 điểm hoàn toàn có thể xảy ra nếu U17 Indonesia thắng U17 Việt Nam, còn U17 Malaysia vượt qua U17 Timor Leste, khi đó hiệu số đối đầu sẽ quyết định thứ hạng.

Với U17 Việt Nam, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn nắm lợi thế. Nếu không thua quá 2 bàn trước U17 Indonesia, đội bóng áo đỏ sẽ giữ ngôi đầu. Tuy nhiên, bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể khiến họ rơi xuống vị trí thứ hai, tùy thuộc vào kết quả trận còn lại.

Phong độ hiện tại mang đến sự tự tin cho U17 Việt Nam khi họ thể hiện lối chơi gắn kết, hiệu quả, đặc biệt trong chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia. Ngược lại, U17 Indonesia bộc lộ nhiều hạn chế sau thất bại 0-1, khiến cuộc đối đầu sắp tới càng trở nên căng thẳng và mang tính quyết định.