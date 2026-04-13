U17 Việt Nam chỉ có khoảng 10 ngày chuẩn bị cho giải U17 Đông Nam Á 2026 – quỹ thời gian khá hạn chế với một đội trẻ. Dẫu vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có cơ sở để tự tin nhờ nền tảng từ vòng loại U17 châu Á 2026 hồi cuối năm ngoái, nơi họ gây ấn tượng mạnh với chuỗi 5 trận toàn thắng, đặc biệt là chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia.

Không chỉ nổi bật về kết quả, U17 Việt Nam còn ghi dấu ấn bằng lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn, kiểm soát bóng tốt và đa dạng trong tấn công. Bộ khung lực lượng như Bá Huấn, Xuân Toàn hay Anh Hào tiếp tục được kỳ vọng sẽ phát huy kinh nghiệm đã tích lũy.

Tuy nhiên, với thể thức khắc nghiệt chỉ đội đầu bảng vào bán kết, U17 Việt Nam buộc phải thi đấu với tinh thần “mỗi trận là chung kết”. Trước những đối thủ tiến bộ như Malaysia, sự tập trung và ổn định sẽ là yếu tố then chốt quyết định thành bại.





