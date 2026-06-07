Link xem trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Indonesia, 20h hôm nay 7/6 Link xem trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Indonesia - Cập nhật link xem trực tiếp trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Indonesia, thuộc lượt trận cuối bảng A, giải U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam bước vào trận gặp U19 Indonesia lúc 20h00 ngày 7/6 với lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026. Nhờ hiệu số tốt hơn, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đang dẫn đầu bảng A và chỉ cần một trận hòa là chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng.

U19 Việt Nam quyết tâm giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng A

Dù vậy, đây chắc chắn không phải thử thách dễ dàng. U19 Indonesia cũng toàn thắng 2 trận, ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới. Được chơi trên sân nhà, đội bóng của HLV Nova Arianto nhiều khả năng sẽ chủ động tấn công để tự quyết số phận, thay vì phải chờ kết quả từ các bảng khác.

U19 Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Timothy Baker, Welber Jardim hay Reno Salampessy, tạo nên lối chơi giàu tốc độ và sức mạnh. Vì vậy, U19 Việt Nam cần giữ sự bình tĩnh, phòng ngự tập trung và tận dụng tốt cơ hội phản công. Nếu duy trì được sự điềm tĩnh như các trận trước, đội bóng áo đỏ hoàn toàn có thể đạt mục tiêu có điểm.

Đội hình xuất phát U19 Việt Nam vs U19 Indonesia

U19 Việt Nam: Xuân Tín, Quốc Khánh, Minh Hợi, Tấn Dũng, Gia Hưng, Duy Khang, Công Hậu, Văn Bách, Văn Khánh, Tấn Minh, Đức Vũ.

U19 Indonesia: Dafa Setiawarman, Putu Apriawan, Ardiansyah, Reno Salampessy, Arkhan Purwanto, Dimas Prasetyo, Nazriel Syahdan, Eizar Tanjung, Fabio Azkairawan, Muhammad Sugandi, Abdillah.