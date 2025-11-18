Gặp đối thủ mạnh như U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ triển khai thế trận phòng ngự phản công – điều đã phát huy hiệu quả khi chúng ta từng cầm hòa đại diện xứ kim chi 1-1 ở giải giao hữu cách đây tám tháng. Lối chơi chặt chẽ, tập trung và chờ đợi thời cơ phản đòn vẫn sẽ là chìa khóa cho trận tái đấu này.

Dù chỉ là sân chơi giao hữu, Panda Cup mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33. Những trận đọ sức với các đội bóng mạnh châu Á giúp các cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh thi đấu và rèn khả năng thích ứng với nhịp độ cao.

Cơ hội vô địch của U22 Việt Nam vẫn còn. Điều kiện cần là phải đánh bại U22 Hàn Quốc. Điều kiện đủ: U22 Trung Quốc hòa Uzbekistan, hoặc nếu có đội thắng thì tổng hiệu số chung cuộc vẫn phải thấp hơn Việt Nam. Ví dụ: Việt Nam thắng 3-0, còn Trung Quốc chỉ thắng nhẹ 1-0.