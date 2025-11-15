U22 Việt Nam đã tạo tiếng vang lớn khi đánh bại chủ nhà U22 Trung Quốc 1-0 trong trận ra quân, dù chưa sử dụng đội hình mạnh nhất. Những trụ cột như Đình Bắc, Viktor Lê, Văn Hà hay thủ môn Trung Kiên vẫn chưa ra sân, cho thấy tiềm năng của đội bóng còn rất lớn.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thêm tự tin trước cuộc chạm trán U22 Uzbekistan – đội buộc phải thắng sau thất bại 0-2 trước U22 Hàn Quốc. Đại diện Trung Á chắc chắn sẽ đẩy cao đội hình tấn công, tạo cơ hội cho U22 Việt Nam phát huy lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả.

HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh toàn đội cần duy trì sự tập trung và cải thiện khả năng kiểm soát bóng. U22 Uzbekistan được đánh giá cao hơn, nhưng U22 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ, giống như trận hòa 0-0 giữa hai đội hồi tháng 3 vừa qua.