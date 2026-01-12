Đội hình dự kiến

U23 Jordan: Murad Al Faluji, Ali Hajabi, Arafat Al Haj, Ahmad Ayman, Mohammad Taha, Odeh Al-Fakhouri, Amin Al-Shanaineh, Moamen Al-Saket, Yousef Qashi, Odeh Fakhouri, Baker Kalbouneh.

U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Polev, Brauzman, Bekberdinov, Datsiev, Bekberdinov Mirlan, Kochkonbaev, Toktonaliev, Sharshenbekov, Almazbekov, Murzkhmatov.

bxh u23 chau a bang a.jpeg
Xếp hạng bảng A trước lượt trận cuối

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

12/01/2026 | 16:40

21h30

G ZdDddXUAAapB5.jpg
Xếp hạng bảng A sau hai lượt đấu. Cơ hội đi tiếp vẫn còn cho cả 4 đội - Ảnh: AFC
Thu gọn
12/01/2026 | 16:39

21h

AFC U23 ASIAN CUP 2026 Match (6).jpg
U23 Jordan được đánh giá cao hơn sau khi đánh bại U23 Saudi Arabia - Ảnh: AFC
Thu gọn