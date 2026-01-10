U23 Nhật Bản đã gửi đi thông điệp đanh thép bằng chiến thắng đậm trước U23 Syria, khẳng định vị thế ứng viên vô địch tại VCK U23 châu Á.

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán khi “Samurai trẻ” vượt trội về tổ chức, kỹ thuật lẫn chiều sâu đội hình, đồng thời xóa tan những hoài nghi cho rằng họ chỉ mang đội hình thử nghiệm mang tính “sinh viên”.

Chiến thắng ngày ra quân giúp U23 Nhật Bản có đà tâm lý thuận lợi trước thử thách mang tên U23 UAE. Đội bóng Tây Á cũng khởi đầu ấn tượng khi đánh bại U23 Qatar, đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Trước Qatar, UAE cho thấy lối chơi kỷ luật, khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả cùng sự chắc chắn của thủ môn Khaled Tawhid, người đã cản phá thành công một quả phạt đền.

So sánh tương quan lực lượng, U23 Nhật Bản vẫn được đánh giá nhỉnh hơn, song U23 UAE không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Với tổ chức chặt chẽ và nền tảng thể lực tốt, UAE đủ khả năng khiến “Samurai trẻ” phải thận trọng và không dễ tái lập thế trận áp đảo như trước U23 Syria.