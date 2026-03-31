U23 Thái Lan đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch CFA Team China 2026 khi dẫn đầu bảng với 4 điểm sau hai lượt trận. Trước cuộc đối đầu quyết định với U23 Triều Tiên, thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nhiều khả năng tiếp tục lựa chọn lối chơi thực dụng, đề cao sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Ở trận gặp U23 Trung Quốc, U23 Thái Lan đã vận hành hệ thống ba trung vệ linh hoạt, sẵn sàng lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Trước đối thủ giàu thể lực như U23 Triều Tiên, cách tiếp cận này được xem là hợp lý nhằm hạn chế sức ép.

Với cục diện hiện tại, U23 Thái Lan có quyền tự quyết. Một chiến thắng sẽ giúp họ đăng quang, trong khi một trận hòa vẫn có thể đủ nếu các kết quả khác thuận lợi. Đây hứa hẹn là trận đấu căng thẳng, nơi bản lĩnh và sự toan tính chiến thuật sẽ quyết định ngôi vô địch.