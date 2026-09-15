Trực tiếp bóng đá CAHN vs Gamba Osaka: Quyết tạo bất ngờ Trực tiếp bóng đá CAHN vs Gamba Osaka, trận ra quân AFC Champions League Elite 2026/27, 17h hôm nay (15/9).

U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại ASIAD 2026 bằng cuộc đối đầu với U23 Kuwait vào lúc 17h00 ngày 15/9. Đây được xem là trận đấu quan trọng, mở màn cho mục tiêu vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait, U23 Việt Nam được đánh giá có cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, U23 Kuwait cũng là đối thủ không thể xem nhẹ khi sở hữu nền tảng thể lực tốt cùng lối chơi giàu sức mạnh.

Sau quá trình chuẩn bị, U23 Việt Nam hướng tới một kết quả thuận lợi trong ngày ra quân để tạo đà tâm lý trước hai trận đấu còn lại. Sự ổn định trong phòng ngự cùng khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố quan trọng giúp đội bóng áo đỏ hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Kuwait

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Lý Đức, Nguyên Hoàng, Đức Anh, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Quốc Cường, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Lê Phát, Quốc Việt

U23 Kuwait: Abdulredha Shehab, Hamoud Al-Sanousi, Ahmed Khurshid, Bandar Al-Barazi, Ahmed Boudi, Montaser Abdul Salam, Ali Hassan, Muath Al-Asaimi, Eid Al-Azmi, Omar Al-Matar, Nasser Khader

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