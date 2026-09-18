U23 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 20 với mục tiêu giành chiến thắng trước U23 Philippines để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Sau trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cần cải thiện khả năng dứt điểm khi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong khi đó, U23 Philippines cũng đang rất quyết tâm sau thất bại trước U23 Uzbekistan ở trận ra quân. Đại diện Đông Nam Á sở hữu lối chơi giàu thể lực và không dễ bị đánh bại.

Một chiến thắng sẽ giúp U23 Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu vượt qua vòng bảng trước khi bước vào trận đấu khó khăn với U23 Uzbekistan ở lượt cuối.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Philippines

U23 Việt Nam: Văn Bình, Lý Đức, Đức Anh, Nguyên Hoàng, Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Lê Phát, Quốc Việt, Ngọc Mỹ.

U23 Philippines: Guimares, Baldisimo, Lucero, Merino, Carino, Ortega, Reyes, Rontini, Roblico, Teves Aldeguer, Woods.

Xếp hạng bảng C trước lượt trận thứ hai

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