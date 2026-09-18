Link tường thuật trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Philippines: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên VTV: https://vtvgo.vn/channel/13

Sau trận ra quân chưa như ý trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam hướng tới 3 điểm trong cuộc chạm trán U23 Philippines tại bảng C ASIAD 20. Đây được xem là trận đấu quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp của đội bóng áo đỏ.

U23 Việt Nam quyết tâm đánh bại U23 Philippines

U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định trong lối chơi và khả năng kiểm soát bóng, nhưng các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh cần cải thiện sự chính xác ở những tình huống cuối cùng. Ở trận gặp Kuwait, U23 Việt Nam từng ba lần đưa bóng trúng khung gỗ nhưng chỉ có một bàn thắng.

Bên kia chiến tuyến, U23 Philippines bước vào trận đấu với quyết tâm tìm kiếm điểm số đầu tiên. Nếu tận dụng tốt cơ hội, U23 Việt Nam có thể tạo lợi thế trước trận quyết đấu với U23 Uzbekistan.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Philippines

U23 Việt Nam: Văn Bình, Lý Đức, Đức Anh, Nguyên Hoàng, Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Phi Hoàng, Lê Phát, Quốc Việt, Ngọc Mỹ.

U23 Philippines: Guimares, Baldisimo, Lucero, Merino, Carino, Ortega, Reyes, Rontini, Roblico, Teves Aldeguer, Woods.